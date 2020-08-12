2020/08/12 | 18:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت اللجنة الدولية للمفقودين ودائرتي الطب العدلي في وزارة الصحة والمقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء، اليوم الاربعاء، برتوكول تعاون يهدف الى تأطير التعاون المشترك والخاص بعمل المقابر الجماعية واجراءات فحص الـDNA من قبل مختبرات الطب العدلي وانهاء ملف المفقودين في العراق.وقال المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقيع برتوكول تعاون بين اللجنة الدولية للمفقودين ودائرتي الطب العدلي والمقابر الجماعية وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقيع برتوكول تعاون بين اللجنة الدولية للمفقودين ودائرتي الطب العدلي والمقابر الجماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقيع برتوكول تعاون بين اللجنة الدولية للمفقودين ودائرتي الطب العدلي والمقابر الجماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).