2020/08/12 | 18:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… لون الجلد وشكله يمكن أن يكون مؤشرا على وجود خلل في أعضاء الجسم وأمراض ربما يكون بعضها بالفعل خطير.عرض ينس تِسمان من جمعية أطباء الجلد الألمان “BVDD” أهم الأمراض الداخلية التي تظهر عوارضها على الجلد، بحسب موقع “دويتشه فيله” الألماني.إذا وجدت بقع حمراء مؤلمة أسفل الساق والحُمامَى العَقِدَةُ (التهاب الخلايا الدهنية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (8 علامات على جلدك تكشف إصابتك بأمراض خطيرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (8 علامات على جلدك تكشف إصابتك بأمراض خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).