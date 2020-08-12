بعد الانتهاكات التركية.. مصادر محلية تكشف عن إرسال العراق تعزيزات عسكرية للحدود التركية

2020/08/12 | 18:42 - المصدر: قناة التغيير

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بعد ليلة صاخبة بالأحداث تسود الشارع العراقي أجواء من الهدوء الحذر المصحوب بالتوتر

وعقب استشهاد واصابة ضباط ومراتب ومواطنين بقصف تركي على ناحية سيدكان في اربيل يوم أمس..



يتساءل المواطنون عن الآلية التي ستتبعها الحكومة العراقية للرد على الانتهاك التركي الصارخ للسيادة العراقية.

وفي هذا الإطار أعلنت مصادر محلية ان الحكومة العراقية ارسلت تعزيزات عسكرية للانتشار على الحدود التركية..



مشيرة الى ان حرس الحدود جلب المزيد من القوات والاسلحة الثقيلة والمتوسطة للانتشار على الحدود العراقية التركية، وتم ابلاغ عناصر حزب العمال الكردستاني بعدم التعرض لهذا الانتشار.

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