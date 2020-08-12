البرلمان العربي: الخروقات العسكرية التركية على الأراضي العراقية “تعدياً خطيراً” على سيادة العراق

2020/08/12 | 18:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر البرلمان العربي القصف التركي الذي اودى بحياة ضباط عراقيين خلال هجوم على مواقع حزب العمال الكردستاني.

وشدد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي في بيان على أن هذه الأعمال العدائية السافرة والخروقات العسكرية المتكررة التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي العراقية تعدياً خطيراً على سيادة العراق، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والأعراف الدولية، وخرقاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وعدم احترام لعلاقات حُسن الجوار.

وأكد السلمي استعداد البرلمان العربي للعمل مع مجلس النواب العراقي لحشد التأييد والدعم الإقليمي والدولي لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي العراقية، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاعتداءات التركية المتكررة على سيادة العراق.

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