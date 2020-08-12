الدفاع النيابية تطالب الكاظمي بالتحرك السريع لإبعاد خطر مخازن الأسلحة الأميركية عن العاصمة

2020/08/12 | 18:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتحرك السريع تجاه الصواريخ والاسلحة التابعة للجيش الاميركي الموجودة قرب مطار بغداد لتجنب حدوث كارثة شبيهة بانفجار بيروت.

وأكد عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح عدم وجود أية مشاكل بخزن الأسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية ومخازن العتاد التابعة للحشد الشعبي، لافتا إلى أن جميع هذه المستودعات يتم التخزين بها وفق آليات جيدة ومطمئنة.

وأشار الزيادي إلى أن المشكلة الحالية تتمثل بالمنافذ الحدودية والمطارات بسبب المواد الكيميائية المخزونة فيها، مضيفا أن القوات الأميركية تتحمل مشكلة تخزين عتاد ومواد كيميائية وصواريخ بالقرب من مطار بغداد ومنظومة الصواريخ داخل السفارة الأميركية وهذا يتطلب تدخلا مباشرا من القائد العام للقوات المسلحة لسحب تلك المواد وابعاد خطرها عن العاصمة.

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