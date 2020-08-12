2020/08/12 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اكد مركزالاعلام الرقمي DMC، الأربعاء، ان تطبيق تيك توك الشهير والمثير للجدل، قام باضافة ميزة جديدة لزيادة الامان في حسابات المستخدمين.‌‎واوضح المركز في بيان، ان “هذه الميزة هي التحقق بخطوتين، حيث يمكن الان تأمين اي حساب في تيك توك بطبقة اضافية للامان بعد كلمة السر، حيث لن يمكن الدخول للحساب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تيك توك” يضيف ميزة التحقق بخطوتين لزيادة الأمان) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تيك توك” يضيف ميزة التحقق بخطوتين لزيادة الأمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).