2020/08/12 | 18:47 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. الطرق التي تقوي المناعة النفسية للمصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر وكالة سومر نيوز، الطرق التي تقوي المناعة النفسية للمصابين بكورونا.
لان المناعة النفسية هي التي تقوي ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بالفيديو.. الطرق التي تقوي المناعة النفسية للمصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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