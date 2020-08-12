البرلمان يدافع عن نفسه في ’

2020/08/12 | 18:47 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغاد.. دافع مجلس النواب، الاربعاء، عن نفسه، على خلفية انتقادات بشأن اداء عمل المجلس، موضحاً ان عدد الجلس...

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