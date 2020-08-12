الخارجية النيابية تدعو الى تدويل القصف التركي لحفظ سيادة العراق

2020/08/12 | 18:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اصدرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، الخميس، بياناً بشأن الاعتداء التركي على منطقة سيدكان شمال العراق.

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