فيسبوك يتخذ اجراءً بحق وسائل الاعلام المملوكة للاحزاب والسياسيين

2020/08/12 | 18:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة “فيسبوك” أن المواقع الإخبارية التابعة لمنظمات سياسية لن تتمتع بالامتيازات عينها كالوسائل الإعلامية المستقلة، في إطار جهودها لتطوير الأداء قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقد لاحظت الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا، عددا متزايدا من المنشورات التي يروج أصحابها لها على أنها إخبارية، فيما هي مرتبطة مباشرة بأحزاب أو شخصيات سياسية وتهدف بشكل …

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