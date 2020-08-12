ديالى تكشف حجم ” العجز المدرسي” في اكبر مدنها وتؤكد: خلق كارثة تعليمية

2020/08/12 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى… كشف مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن حجم ما اسماه العجز المدرسي في اكبر مدن المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ /المعلومة/، ان “بعقوبة اكبر مدن ديالى تعاني من عجز كبير في الابنية المدرسية وصل الى 100 مدرسة حتى الان”، مؤكدا بان “العجز تسبب في السنوات الاخيرة في الاضطرار الى جعل مبنى […]

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