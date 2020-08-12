العراق تستدعي السفير التركي للاحتجاج على اعتدائها الأخير

2020/08/12 | 18:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير التركي في العراق فاتح يلدز على خلفية ما وصفته بـالخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي....

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