وزارة العمل: رصد نحو 12 ألفًا ممن لديهم رواتب مزدوجة

2020/08/12 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بحدود 10 إلى 12 ألفاً ممن لديهم رواتب مزدوجة، فيما بينت أن الحملة مستمرة بكشف مزدوجي الرواتب.

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