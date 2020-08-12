بابل: حظر جزئي خلال الخميس والجمعة والسبت

2020/08/12 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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محافظ بابل يقرر حظراً جزئياً خلال الخميس والجمعة والسبت

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