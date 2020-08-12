2020/08/12 | 19:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وصف القيادي في الاتحاد الكردستاني غياث السورجي، الاربعاء، موقف الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان من الاعتداءات التركية بـ”المخجل”.وقال السورجي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “الاعتداءات التركية اصبحت متكررة بشكل غير مبرر ولم نر من الحكومة المركزية اي موقف لحل هذه القضية”، لافتا الى ان “تركيا سيطرت على مساحات داخل العراق تتجاوز مساحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السورجي: موقف بغداد واربيل من الاعتداءات التركية مخجل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السورجي: موقف بغداد واربيل من الاعتداءات التركية مخجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).