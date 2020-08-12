“فيفا” يمدد مدة الشكاوى ضد الأندية العراقية

2020/08/12 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تمديد مدة الشكاوى ضد الأندية العراقية.وقال مدير لجنة التراخيص حسين فلامرز لـ /المعلومة/ إن “شكاوى اللاعبين العراقيين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقدر بالمليارات”.وأضاف ان “الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تمديد فترة الشكاوى المتعلقة بديون ومستحقات اللاعبين إلى الثلاثين من الشهر المقبل وهذه فرصة جيدة […]

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