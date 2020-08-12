“فيفا” يمدد مدة الشكاوى ضد الأندية العراقية

2020/08/12 | 19:41 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد… قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تمديد مدة الشكاوى ضد الأندية العراقية.
وقال مدير لجنة التراخيص حسين فلامرز لـ /المعلومة/ إن “شكاوى اللاعبين العراقيين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقدر بالمليارات”.
وأضاف ان “الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تمديد فترة الشكاوى المتعلقة بديون ومستحقات اللاعبين إلى الثلاثين من الشهر المقبل وهذه فرصة جيدة […]
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وقال مدير لجنة التراخيص حسين فلامرز لـ /المعلومة/ إن “شكاوى اللاعبين العراقيين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تقدر بالمليارات”.
وأضاف ان “الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تمديد فترة الشكاوى المتعلقة بديون ومستحقات اللاعبين إلى الثلاثين من الشهر المقبل وهذه فرصة جيدة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فيفا” يمدد مدة الشكاوى ضد الأندية العراقية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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