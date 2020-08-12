تراجع مخزون الخام الأمريكي بأكثر من المتوقع

2020/08/12 | 19:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء.وانخفض مخزون الخام 4.5 مليون برميل في أحدث أسبوع إلى 514.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون تراجعا قدره 2.9 مليون برميل.وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 21 ألف برميل يوميا الأسبوع […]

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