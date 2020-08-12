سلة اوبك تسجل ارتفاعاً بأكثر من 17 بالمئة خلال الشهر الماضي

2020/08/12 | 19:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة ارتفع سعر سلة أوبك بأكثر من 17 بالمائة خلال الشهر الماضي، مع تقلبات قوية في أسعار النفط على خلفية القلق حيال تعافي الطلب على الخام.وأظهر تقرير منظمة الدول المصدرة للنفط والصادر اليوم الأربعاء، أن متوسط سعر سلة أوبك بلغ 43.42 دولار للبرميل خلال يوليو/تموز مقابل 37.05 دولار للبرميل في الشهر […]

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