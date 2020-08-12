ما المكاسب التي سيجنيها الكاظمي اذا اتفق مع واشنطن باخراج قواتها خلال عام ونصف؟

2020/08/12 | 19:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اكد المحلل السياسي اثير الشرع، الاربعاء، ان رئيس الوزراء سيتلقى دعما اميركيا في الانتخابات المقبلة في حال اتفاقه خلال زيارة واشنطن تنظيم خروج الأمريكان خلال عام ونصف.وقال الشرع لـ/المعلومة/ ان “قرار البرلمان بإخراج القوات الاميركية من العراق واجب التنفيذ على الحكومة من دون اي تلاعب ويشملها السفارة وسط بغداد والتي تحولت الى اكبر […]

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