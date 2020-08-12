2020/08/12 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة من الرؤوس التي تدير خلايا نائمة في مناطق متفرقة من مدينة الموصل.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام: القبض على أربعة من الرؤوس التي تدير خلايا نائمة في مناطق متفرقة من مدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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