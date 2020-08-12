الناطق باسم القائد العام: القبض على أربعة من الرؤوس التي تدير خلايا نائمة في مناطق متفرقة من مدينة ‎الموصل

2020/08/12 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة من الرؤوس التي تدير خلايا نائمة في مناطق متفرقة من مدينة ‎الموصل.

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