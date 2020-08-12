الناطق باسم القائد العام يتحدث عن اوراق دبلوماسية للتعامل مع الاعتداءات التركية

2020/08/12 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاربعاء (12 اب 2020)، عن عدة طرق للتعامل مع الاعتداءات التركية.

وقال رسول في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "سيادة ⁧‫العراق‬⁩ خط أحمر ولن نقبل بتجاوزه من قبل تركيا او اية دولة اخرى".

واضاف "لدينا كثير من الأوراق الدبلوماسية للتعامل مع الاعتداءات التركية ومنها الغاء زيارة وزير الدفاع التركي المقررة يوم غد الخميس".

وأمس الثلاثاء، شنت طائرة تركية مسيرة هجوما على موكب لعدد من ضباط قوات حرس الحدود، وأسفرت عن استشهاد ضابطين اثنين وإصابة 2 آخرين، ومنتسبين اثنين كانوا متواجدين في مكان الحادث.

وأدانت رئاسة الجمهورية الاعتداء التركي الذي حصل أمس، وعدته انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية، فيما دعت إلى إيقاف كافة العمليات العسكرية والجلس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل الحدودية بالطرق السلمية

بعد ذلك، طالب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، تركيا ببيان موقفها من العمل الذي أقدمت عليه، وتوضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاعتداء أدى إلى استشهاد ضابطين وإصابة 2 آخرين، فيما أصيب جنديين آخرين، جراء قيام الطائرة المسيرة التركية بالقصف على منطقة سيدكان".

وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المقرر إجرائها يوم غد الخميس، واستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

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