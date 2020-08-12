عضو بالديمقراطي يحمل بغداد مسؤولية الانتهاكات التركية في الإقليم: لن نقاتل !

2020/08/12 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حمل عضو الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، الاربعاء، الحكومة المركزية في بغداد مسؤولية الانتهاكات التركية داخل اراضي إقليم كردستان.

وقال باجلان في تصريح متلفز، إن "حكومة بغداد هي الوريث الشرعي لكل الاتفاقات الامنية التي عقدتها حكومة النظام السابق برئاسة صدام حسين، وهي من تتحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات داخل اراضي اقليم كردستان، لأنها لم تعيد النظر بتلك الاتفاقات".

واضاف أن "كردستان ليست بصدد الحرب مع حزب العمال الكردستاني نيابة عن تركيا"، مبينا أن "حكومة كردستان رفعت شعار لا اقتتال بعد اليوم".

وبين باجلان أن "الجيش التركي واحد من اقوى الجيوش في المنطقة كما أن حزب العمال الكردستاني يتخذ من المناطق الوعرة مسكنا له، وهذا ما يجعل اكبر الجيوش لا تستطيع هزيمته، لذا فأن الخيار العسكري ليس حلا على الاطلاق".

واشار إلى أن "الحل الوحيد لهذه الازمة هو الحوار فقط".

وأمس الثلاثاء، شنت طائرة تركية مسيرة هجوما على موكب لعدد من ضباط قوات حرس الحدود، وأسفرت عن استشهاد ضابطين اثنين وإصابة 2 آخرين، ومنتسبين اثنين كانوا متواجدين في مكان الحادث.

وأدانت رئاسة الجمهورية الاعتداء التركي الذي حصل أمس، وعدته انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية، فيما دعت إلى إيقاف كافة العمليات العسكرية والجلس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل الحدودية بالطرق السلمية

بعد ذلك، طالب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، تركيا ببيان موقفها من العمل الذي أقدمت عليه، وتوضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاعتداء أدى إلى استشهاد ضابطين وإصابة 2 آخرين، فيما أصيب جنديين آخرين، جراء قيام الطائرة المسيرة التركية بالقصف على منطقة سيدكان".

وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المقرر إجرائها يوم غد الخميس، واستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

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