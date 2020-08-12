نائب يتحدث عن مغالطة سياسية بملف رواتب الإقليم: لا يمكن ترك ذي قار وتمويل كردستان

2020/08/12 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، ناجي رديس، اليوم الأربعاء، إن مطالبات حكومة إقليم كردستان بإرسال رواتب موظفي الإقليم تتضمن مغالطات سياسية، وتندرج ضمن الإطار السياسي، فيما أكد أن كردستان استلمت التخصيصات المالية من الموازنة التشغيلية بنسبة 100%.

وذكر ناجي رديس، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حديث حكومة اقليم كردستان بشأن عدم ارسال حكومة بغداد رواتب موظفي الاقليم فيه الكثير من المغالطات"، مبينا أن "الإقليم يصدر يوميا أكثر من 450 الف برميل يوميا، وهذه الايرادات تكفي لسد رواتب موظفي كردستان".

وأضاف رديس، أن "الاموال التي تصل الاقليم تتم من الموازنة الاستثمارية، وبما أن كل الموازنات الاستثمارية في العراق توقفت لم تصلهم تلك الاموال"، مشيرا إلى أن "الاعتماد على الموازنة التشغيلية وفق 1/12 واستلمت كردستان تمويلا بنسبة 100%".

وتابع، أنه "من غير الممكن ارسال الأموال الى كردستان التي استلمت أموالا كاملة من الموازنة التشغيلية، ونترك محافظة ذي قار على سبيل المثال والتي لم تحصل حتى على 20% من تخصيصاتها المالية".

وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "مطالب الإقليم ليست مشروعة وتندرج ضمن الإطار السياسي"، لافتا إلى أن "الاموال التي كانت ترسل لهم بزمن وزير المالية السابق فؤاد حسين خرق لقانون الموازنة، وقد اصدر بحقه مذكرة استقدام لمخالفته المادة 10 من قانون الموازنة الاتحادية العامة".

واتهمت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، 12 آب، 2020، الحكومة الاتحادية في بغداد بالمماطلة في رواتب موظفي الإقليم.

وقالت حكومة كردستان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "عقدت، اليوم الأربعاء 12 آب 2020، جلستها الاعتيادية ‏برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد ‏طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس‎)".

واضاف البيان أنه "في مستهل الاجتماع، جرت مناقشة الوضع المالي الراهن في إقليم كردستان ونتائج سير ‏المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية‎"، مبينا أن "مجلس الوزراء ثمن الجهود التي يبذلها وفد حكومة الإقليم التفاوضي مع الحكومة الاتحادية".

وبين أن "أن حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا ‏وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط ‏الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ‏ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن ‏حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره ‏السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق ‏الذي يواجهه الإقليم"‎.

‎ واشار البيان إلى أن "مجلس الوزراء أكد أن الإقليم شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه ‏القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني إقليم ‏كردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري‎".

وعبر مجلس وزراء إقليم كردستان عن "استيائه وقلقه البالغ إزاء الموقف السلبي للحكومة ‏الاتحادية، وعلى هذا الأساس ندعو الحكومة الاتحادية للتجاوب مع المساعي الجادة التي ‏تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذرياً بموجب الدستور، بما يضمن احترامها ‏للحقوق والمستحقات الدستورية والإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الإقليم"‎.

ووجه مجلس الوزراء الوفد التفاوضي، بحسب البيان بـ"مواصلة مباحثاته مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق، ‏إذ سبق أن أبدى الإقليم في الفترة الماضية استعداده لتنفيذ ما عليه من التزامات دستورية ‏في النفط والملف المالي، وعلى الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية لحقوق ‏الإقليم ومستحقاته المالية".

وطالب مجلس الوزراء رئيس الجمهورية والوزراء وممثلي إقليم كردستان في مجلس ‏النواب، بـ"الدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية والدستورية لشعب إقليم كردستان‎"، مشيرا إلى أن "المجلس قرر النظر مطلع الأسبوع المقبل في إقرار آلية توزيع الرواتب على ‏مستحقيها حسب الإمكانات المتاحة حالياً لدى الإقليم".

وفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الوزراء كلاً من وزيري الداخلية والبيشمركة، بـ"متابعة المشاكل ‏والمعوقات في المنافذ الحدودية لضمان منع أي مخالفات أو نشاطات غير قانونية في تلك ‏المنافذ"‎.‎

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