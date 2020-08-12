الامن الوطني يعتقل “مبتز الكتروني” في بابل

2020/08/12 | 20:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، القبض على “مبتز الكتروني” في محافظة بابل اعترف بسرقته صورا من أمرأة بغية مساومتها على مبالغ مالية.وقال الجهاز، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بناءً على شكوى إحدى مواطنات محافظة بابل بخصوص ابتزازها الكترونياً، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في المحافظة بجهد نوعي من استدراج المتهم …

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