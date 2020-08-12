2020/08/12 | 20:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. حريق ضخم في ميدان الرماية بالهرم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 20:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حريق ضخم في ميدان الرماية بالهرم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حريق ضخم في ميدان الرماية بالهرم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).