2020/08/12 | 20:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يستورد بـ 9 ملايين دولار من التمور الايرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 20:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يستورد بـ 9 ملايين دولار من التمور الايرانية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يستورد بـ 9 ملايين دولار من التمور الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).