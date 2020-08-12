واشنطن تعلق على القصف التركي شمالي العراق

2020/08/12 | 20:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واستدعت وزارة الخارجيّة، الأربعاء، سفير جمهوريّة تركيا في العراق فاتح يلدز وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف الذي استهدف حرس الحدود في أربيل.

وذكر بيان للوزارة، 12 آب/أغسطس، أن الاستدعاء جاء على خلفية "خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها القصف الأخير بطائرة مُسيّرة الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل في كردستان، وما تسبّب به من استشهاد ضابطين، وجنديّ من الجيش العراقيّ".

وأضاف البيان، أن "المُذكّرة التي سلّمها وكيل الوزارة السفير عبد الكريم هاشم إلى السفير التركيّ، حمّلت حُكُومة الأخير مسؤوليّة هذا الاعتداء الآثم، كما طالبت الجانب التركيّ بتوضيح ملابساته، ومُحاسَبة مُرتكبيه المُعتدِين".

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وشدّدت الوزارة في المُذكّرة، وفق البيان، على "ضرورة أن تُباشِر الحُكُومة التركيّة بإيقاف القصف، وسحب قواتها المُعتدِية من الأراضي العراقيّة كافة، التي استهدفت ولأوّل مرّة قادة عسكريّين عراقيّين كانوا في مهمّة لضبط الأمن في الشريط الحُدُوديّ بين البلدين".

وأشار بيان الوزارة، إلى أن "الحكومة عدّت ما قامت به تركيا عملاً عدائيًّا، وانتهاكًا لسيادة وحرمة البلاد، وألغت زيارة وزير الدفاع التركيّ إلى بغداد، وكذلك جميع الزيارات المبرمجة للمسؤولين الأتراك في الوقت الحاليّ".

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