مسؤول عراقي يبشر بنتائج ايجابية في علاج كورونا

2020/08/12 | 20:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدير الصحة العامة بدائرة صحة بغداد د.بشار عبد اللطيف، أن نسبة نجاح العلاج متقدمة جدا، ومحذرا من عدم الالتزام بتوجيهات المرجعية بشأن الشعائر الد...

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