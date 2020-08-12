العراق يبدأ الرد.. تحرك عسكري على 3 مناطق حدودية مع تركيا

2020/08/12 | 20:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في كردستان العراق، عن قيام قوات حرس الحدود التابعة للحكومة الاتحادية بالانتشار على الشريط الحدودي مع تركيا....

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