التطبيعية تجتمع بممثلي دوري الدرجة الأولى ومدربي الفئات العمرية

2020/08/12 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن مقر الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد المقبل اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي دوري الدرجة الأولى، وكذلك مدربي الفئات العمرية.

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