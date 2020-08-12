متخصص عراقي يتوقع موعد نزول لقاحات كورونا للأسواق ويحدد سعر الامريكي

2020/08/12 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعةكشف المتخصص بطب الاسرة احمد الرديني، الاربعاء (12 آب 2020)، عن موعد نزول اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا الى الاسواق وتوفرها بشكل كبير، فيما أشار الى ان اسعار اللقاح الامريكي تتراوح بين 32 الى 37 دولارا والروسي لم يحدد سعره بعد.وقال الرديني في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللقاح الخاص بكورونا الذي اعلن عنه الرئيس الروسي يوم امس والذي انتجه مركز الابحاث التابع لوزارة الصحة في روسيا ما زال في مرحلته الثانية وهناك مراحل يمر خلالها كل لقاح ويتم تجربته على الحيوانات قبل البشر لثبات فعاليته وتحتاج الى فترات طويلة".وأضاف أن "المؤسسات العالمية تركز على موضوع اللقاح على انه ما زال من المبكر اطلاق اللقاح الروسي الى الاسواق، ولكن روسيا ستقوم بانتاج هذا اللقاح وتسويقه قبل الاثبات العلمي بشكل كامل لانها تتخوف من موسم الشتاء وانتشار وباء كورونا بشكل اكثر فيه".وتابع أن "روسيا ممكن ان تقوم بانتاج 200 مليون جرعة لقاح خلال فترة عام وهناك دول تتسابق على اللقاح ومن بينها العراق"، مبينا أن "اللقاح الروسي اقرب الى اللقاح الذي تنتجه جامعة اكسفورد وذلك لاعتمادها على شريط الحامض النووي للفيروس وهو يعطي مناعة اكثر من اي لقاح اخر".واشار الرديني الى أنه "في حال ان يكون انتاج اللقاح الروسي بشكل فائض من الممكن ان ينزل الى الاسواق ويتم بيعه ولكن هناك اكثر من 20 دولة تتنافس من اجل الحصول على اللقاح".وبشأن اسعار اللقاح، قال إن "سعر اللقاح الامريكي بين 32 الى 37 دولارا اما بالنسبة للقاح الروسي لا نعرف اسعاره حتى الان، وسيكون هناك تنافس بين شركات عالمية اخرى من اجل انتاج لقاح لكورونا ونزوله بشكل تدريجي مطلع شهر ايلول المقبل وحتى نهاية العام الجاري".

وكانت وزارة الصحة العراقية أكدت، الأربعاء (12 آب 2020)، أنها لا تمتلك معلومات عن تكلفة اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، مؤكدة أنها ستقوم باستيراده في حال أثبتت فعاليته.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح صحفي، إن "الوزارة ستقوم باستيراد اللقاح الروسي، في حال أثبت فعاليته ضد وباء كورونا".

وأضاف، أن "اللقاح حسب المعايير الدولية يحتاج إلى بعض الوقت للتأكد من فعاليته"، مشيراً إلى أن "الوزارة مستمرة على مدار الساعة في التواصل والمتابعة بشأن اللقاح".

وتابع البدر: "ننتظر التحالف الدولي للقاحات، ومنظمة الصحة العالمية، وهما الجهة المعنية بالموافقة على اللقاحات"، مبينا أن "الوزارة ليس لديها فكرة عن تكلفة اللقاح، ومهما كانت، فهو يمثل أولوية سواء بالنسبة إلى العراق أو باقي الدول".

وكان مدير الصحة العامة، في وزارة الصحة، رياض الحلفي، قد أكد يوم أمس، أن العراق ضمن التحالف العالمي للقاحات، الذي يضم البلدان الراغبة بالحصول على أي لقاح جديد ضد فيروس كورونا، فور إنتاجه وحصوله على اعتماد من الصحة العالمية.

وقال الحلفي لـ(بغداد اليوم)، إن "اللقاح الروسي جديد لم يحصل بعد على الاعتماد الدولي"، مبينا أن "الصحة العراقية على متابعة مستمرة مع التحالف العالمي للقاحات ودائما على تواصل من خلال اجتماعات متكررة حول أخر المستجدات".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم امس، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع الحكومة، عبر تقنية الفيديو: "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

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