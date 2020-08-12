مطعم لبناني يقدم أكثر من 3 آلاف وجبة مجانية بعد حادثة مرفأ بيروت

2020/08/12 | 20:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قدم مطعم لبناني أكثر من 3 آلاف وجبة للعائلات المتضررة من حادثة انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت قبل أسابيع.وقرر صاحب مطعم لبناني في بيروت تقديم وجبات طعام مجانية بعد تعرض آلاف العائلات للتهجير والأضرار البالغة التي حدثت في المباني السكنية نتيجة حادثة انفجار مرفأ بيروت التي أودت بحياة أكثر من 154 مواطنا […]

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