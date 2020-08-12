نائب: الكتل السياسية راغبة ببقاء الدستور على وضعه الحالي

2020/08/12 | 20:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاربعاء، ان الكتل السياسية غير راغبة بتعديل الدستور وتطمح لبقاءه على وضعه الحالي.وقال محمد في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الكتل السياسية غير قادرة على اجراء التعديلات الدستورية لعدم وجود اتفاق سياسي بين المكونات الثلاث”، لافتا الى ان “الدستور الحالي يحتوي 55 قنبلة موقوتة، فضلا […]

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