2020/08/12 | 20:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الاربعاء، بان الحكومة لم تقوم لحد الان باي ردة فعل مناسبة حيال انتهاكات الجانب التركي.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحكومة العراقية لم تقوم حتى الان باي ردة فعل مناسب حيال الانتهاكات التركية في شمال البلاد وخاصة الاستهداف الاخير لقوة من الحدود مااسفر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية: الحكومة لم تقوم باي ردة فعل مناسب حيال انتهاكات تركيا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية: الحكومة لم تقوم باي ردة فعل مناسب حيال انتهاكات تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).