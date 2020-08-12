2020/08/12 | 20:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد مبنى متصرفية لواء بغداد، يعد من الاماكن الرائعة وسط العاصمة العراقية، هو مبنى قديم يقع في محلة جديد حسن باشا في شارع السراي مقابل مبنى القشلة، في جانب الرصافة.بني المبنى في عهد المملكة العراقية، ولقد جدد بنيانه وأعيد بناؤه عام 1934م، حيث شيد على الطراز المعماري الإنكليزي الفيكتوري، وتعرضت البناية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قالوا: سيصبح “مسرح اليونسكو”… “مبنى تاريخي” وسط بغداد يختنق من النفاياد ويكاد ينهار!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قالوا: سيصبح “مسرح اليونسكو”… “مبنى تاريخي” وسط بغداد يختنق من النفاياد ويكاد ينهار!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).