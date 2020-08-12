الدولار الامريكي يعمق خسائره الى اكثر من 0.4 %

2020/08/12 | 20:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد عمق الدولار الأمريكي خسائره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومع مراقبة تطورات حزمة التحفيز في أكبر اقتصاد حول العالم.وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.وتأثرت الورقة الخضراء سلباً من مخاوف حول حزمة التحفيز الأمريكية التي […]

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