القبض على امرأة تقوم بسحب قروض باسماء وهمية في بغداد

2020/08/12 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الأربعاء، 12 آب، 2020، القبض على امرأة تقوم بسحب قروض باسماء وهمية في منطقة الاعظمية ببغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود اخبار عن وجود امرأة تتواجد ضمن اعمال مركز شرطة الاعظمية تقوم بالنصب والاحتيال وبناءً على هذا الاخبار تم تشكيل فريق عمل من المركز المذكور بالاستعانة بعناصر من الاستخبارات ومتابعة تحركاتها والقبض عليها"، مبينا أنه "عند القاء القبض عليها تبين انها تحمل مستمسكات مزورة باسمين وبنفس الصورة".

واضاف البيان أنه "لدى التعمق بالتحقيق اعترفت بان اسمها الحقيقي غير ما موجود في هذه المستمسكات وانها تسكن خارج منطقة الاعظمية وتقوم مع احد الاشخاص بإحضار مستمسكات وكي كارد مزورة تحمل نفس صورتها من اجل سحب قروض باسماء وهمية".

وتابع البيان أن "القبض عليها تم اثناء استخدامها للمستمسكات المزورة باحتيالها على احد اصحاب المنافذ والذي طلب اقامة الشكوى عليها كونها احتالت عليه للمرة الثانية"، لافتا إلى انه " تم تدوين اقوال المتهمة بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتم توقيفها وفق المادة (292/ق.ع)وايداعها في موقف النساء وفق القانون".

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