أول تعليق أميركي على الاعتداء التركي للعراق

2020/08/12 | 20:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ليس لديها تفاصيل كاملة حول الغارات التركية على شمال العراق....

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