2020/08/12 | 20:54 - المصدر: كردستان 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصابة لاعب من برشلونة بكوفيد-19
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة لاعب من برشلونة بكوفيد-19) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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