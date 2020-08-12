نائب: سببان وراء الارتفاع الهائل باصابات كورونا في العراق

2020/08/12 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب اسعد المرشدي، الاربعاء، وجود سنبين رئيسين وراء الارتفاع الهائل في اصابات كورونا بالعراق.وقال المرشدي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” في بداية ازمة فيروس كورونا كان معدل الالتزام بالضوابط الوقائية وخاصة تعليمات الحظر الشامل والجزئي عالية جدا وهذا ما اسهم في تخفيف حدة الاصابات بشكل لافت في تلك الفترة”.واضاف، ان “تراخي […]

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