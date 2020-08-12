نائب: لم يحدث اي تغير منذ اعلان السيطرة على المنافذ الحدودية

2020/08/12 | 20:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب باسم خشان، الاربعاء، بانه لم يحدث اي تغير جوهري وحقيقي في انشطة المنافذ الحدودية منذ اعلان الحكومة السيطرة عليها.وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة/،ان الحكومة اعلنت السيطرة على العديد من المنافذ الحدويدة خلال الاسابيع الماضية وارسلت قوات امنية كبيرة لمسك الارض لكن لم يحدث اي تغير حقيقي وماحصل في جوهره […]

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