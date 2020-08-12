خبير عربي يناقش أطروحة دكتوراه في كلية الإعلام

2020/08/12 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضيفت كلية الإعلام في جامعة بغداد، اليوم الأربعاء، الخبير العربي الدكتور حاتم محمد عاطف رئيس جمعية لجنة العلاقات العامة المصرية والأستاذ المساعد في كلية الإعلام بجامعة السويس في لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه، بحضور عمادة الكلية ورؤساء الأقسام العلمية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير عربي يناقش أطروحة دكتوراه في كلية الإعلام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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