خبير عربي يناقش أطروحة دكتوراه في كلية الإعلام

2020/08/12 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيفت كلية الإعلام في جامعة بغداد، اليوم الأربعاء، الخبير العربي الدكتور حاتم محمد عاطف رئيس جمعية لجنة العلاقات العامة المصرية والأستاذ المساعد في كلية الإعلام بجامعة السويس في لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه، بحضور عمادة الكلية ورؤساء الأقسام العلمية.

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