تظاهرة نسائية ضد عنف الشرطة في بيلاروس

2020/08/12 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت مجموعة من النساء بعاصمة بيلاروس، اليوم الأربعاء مظاهرة تضامن مع الموقوفين جراء الاحتجاجات، فيما أعلن رابع المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية بالبلاد عزمه الطعن بنتائجها.وذكرت وكالة “نوفوستي” أن فعالية نسائية غير مرخصة ضد عنف الشرطة البيلاروسية في تعاملها مع المظاهرات التي خرجت في مدن البلاد رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بدأت صباح اليوم …

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