2020/08/12 | 21:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان مجلس الأمن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الاعتداء التركي على الأراضي العراقية واستهداف قادة من الضباط العراقيين، فيما اشار الى قرار الحكومة إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي ووفد تركي آخر الى بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الأمن الوطني، عقد، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الأمن الوطني يدين الاعتداء التركي ويؤكد ان العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأمن الوطني يدين الاعتداء التركي ويؤكد ان العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأمن الوطني يدين الاعتداء التركي ويؤكد ان العراق سيمارس كافة الوسائل للدفاع عن أمنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).