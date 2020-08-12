2020/08/12 | 21:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثيقة: منع سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ومسؤول رفيع آخر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة: منع سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ومسؤول رفيع آخر) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة: منع سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ومسؤول رفيع آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).