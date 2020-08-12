بلدية كربلاء: لا تغيير في اسم شارع الشهيد ابو مهدي المهندس

2020/08/12 | 21:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اكدت مديرية بلدية كربلاء ان تسمية الشارع الحولي باسم الشهيد ابو مهدي المهندس لا تعديل عليها وهي استحقاق لما قدمه المهندس للعراق.وقال مدير البلدية عبير سليم للمعلومة أنه “نؤكد ان تسمية الشارع الحولي الذي يعد واحدا من أهم الشوارع في كربلاء سمي باسم الشهيد ابو مهدي المهندس ولا تعديل على هذه […]

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