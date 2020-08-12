2020/08/12 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة، حصلت “تقدم على نسخة منها، بصدور امر قضائي من رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، بمنع سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب ومدير عام الدائرة المالية والادارية في وزارة الكهرباء فلاح سعيد جرمط الدليمي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



امر قضائي بمنع سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. امر قضائي بمنع سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. امر قضائي بمنع سفر وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).