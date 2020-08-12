نائب: داعش لم يتوقف تمويله في العراق

2020/08/12 | 21:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد النائب حسن شاكر، الاربعاء، بان تمويل تنظيم داعش الارهابي في العراق لم يتوقف ابدا.وقال شاكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تمويل داعش الارهابي لم يتوقف في العراق وهو يمثل اجندة تحاول العبث بالاستقرار والامان من خلال هجمات اجرامية تستهدف كل المكونات دون استثناء”.واضاف شاكر،ان” الحشد الشعبي يمثل صمام الامان في العراق […]

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