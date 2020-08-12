2020/08/12 | 21:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة … امر قضائي بمنع سفر وزير الكهرباء السابق ومدير الادارية والمالية في وزارته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/12 | 21:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة … امر قضائي بمنع سفر وزير الكهرباء السابق ومدير الادارية والمالية في وزارته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة … امر قضائي بمنع سفر وزير الكهرباء السابق ومدير الادارية والمالية في وزارته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).