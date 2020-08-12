نائب عن بابل يطالب بفتح ردهات للانعاش الرئوي لمواجهة جائحة كورونا

2020/08/12 | 21:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بابل طالب النائب عن محافظة بابل ثامر ذيبان وزارة الصحة بفتح ردهات للانعاش الرئوي ورفد دائرة الصحة بالمستلزمات لمواجهة جائحة كورونا.وقال ذيبان لـ /المعلومة/، ان “محافظة بابل بحاجة كبيرة الى فتح ردهات للانعاش الرئوي وتدخل وزارة الصحة لرفد المؤسسة الصحية في بابل بأجهزة الإنعاش الرئوي وتوفير المستلزمات الوقائية من البدلات والكمامات والعلاجات”.واضاف […]

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